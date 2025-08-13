circle x black
Aurora Ramazzotti: "Foto di mio figlio sui social? No, troppi pericoli"

L'influencer ha spiegato il motivo per cui preferisce non condividere foto del suo bambino sui social

Aurora Ramazzotti - Fotogramma/IPA
13 agosto 2025 | 17.14
Redazione Adnkronos
Aurora Ramazzotti contro lo sharenting, cioè la pratica sempre più diffusa tra influencer di condividere pubblicamente le foto dei propri figli. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che è diventata mamma del piccolo Cesare Augusto il 30 marzo del 2023, non ha mai mostrato sul suo profilo Instagram il viso del bambino pur essendo un'influencer che condivide quotidianamente momenti della sua giornata.

Ramazzotti si è lasciata andare a un lungo sfogo e ha spiegato il motivo per cui preferisce non mostrare il viso di Cesare: "Postare un bambino lo fai per te non per lui. È una cosa comprensibilissima e in un mondo perfetto sarebbe stupendo poterlo fare in libertà. Ma internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci", ha esordito l'influencer.

"Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo o almeno nessuno che abbia un minimo di coscienza. Per me solo questo è un motivo sufficientemente valido", continua Aurora Ramazzotti che senza peli sulla lingua spiega il suo punto di vista. E ancora: "È anche poco sicura per la sua vita di tutti i giorni. Davvero vuoi che venga riconosciuto per strade anche quando tu non ci sei? E se tra 15 anni fosse comprensibile incaz**to per aver reso pubblica la sua infanzia?", scrive con tono severo.

Per queste ragioni, Aurora Rammazzotti preferisce tutelare il suo bambino rendendolo "marginalmente parte" della sua narrazione. L'influencer comprende i motivi che ci sono dietro alla voglia di pubblicare e mostrare i propri figli, ma preferisce mettere a primo posto la sua sicurezza.

