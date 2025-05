Dalle difficoltà vissute in gravidanza al rapporto con i genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti, ospite nel podcast di Giulia Salemi 'Non lo faccio x moda', si racconta a cuore aperto, tornando a parlare della polemica contro i gossip che anticipano le gravidanze.

La gravidanza

Aurora Ramazzotti ha raccontato come ha vissuto la gravidanza di Cesare Augusto, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza: "Non è stato facile a livello psicologico e stavo male fisicamente, quindi non riuscivo a godermela. Tutto è cambiato, forse perché sono cambiata io".

"Non l'ho potuto annunciare io prima degli altri e questo mi ha causato non pochi problemi tra le mie amicizie", ha detto la figlia di Michelle Hunziker tornando a parlare dei gossip che annunciano le gravidanze. Alcuni giorni fa lo aveva fatto prendendo le difese, indirettamente, di Giulia De Lellis definendo il gossip che impazza sui giornali come "mancanza di rispetto" e invasione "dello spazio intimo".

Il corpo che cambia

Ramazzotti ha parlato anche del corpo che cambia durante la gravidanza: "Avevo una consapevolezza di me diversa. Ho vissuto anche una fase in cui ero compulsiva nel dover avere tutto sotto controllo, anche lo sport e l'alimentazione e non stavo mai bene. Ma l'anno prima di rimanere incinta, ho deciso di mollare tutto e accettarmi per quella che ero. Poi, è arrivata la gravidanza ero tranquilla e menomale perché il mio corpo è cambiato tanto", ha spiegato la 28enne che ha detto di aver vissuto l'aumento del peso come "una guerra" contro se stessa.

I nonni Michelle e Eros

Aurora Ramazzotti ha parlato del rapporto che ha con i genitori Michelle ed Eros: "Sono persone fantastiche, anche per loro è la prima esperienza nella vita e non lo do mai per scontato".

E nel ruolo di 'nonni', la 28enne confessa: "Come nonni sono molto affettuosi, Cesare ruba il cuore di tutti devo ammetterlo". E ancora: "Non sono dei nonni classici, per ovvi motivi, entrambi lavorano moltissimo, anche loro hanno dei figli". E ammette: "A me questa cosa un po' pesa, è ovvio. Io mi affido a loro tantissimo e loro ci sono sempre per me, però non possono esserci per me come io vorrei. Non è che è una cosa che io reputo sbagliata, la riconosco, mi fa soffrire, però non è una cosa volontaria è così e basta".