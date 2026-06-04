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Bad Bunny, la 'casita' dei concerti in tribunale: il proprietario chiede 6 milioni di dollari

L'azione giudiziaria contro il cantante portoricano: cosa è successo

Bad Bunny - fotogramma/ipa
Bad Bunny - fotogramma/ipa
04 giugno 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bad Bunny nei guai. La ‘casita’ - l'installazione scenografica in stile portoricano che il cantante porta sempre sul palco dei suoi concerti - potrebbe finire in tribunale per una controversia legale.

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Il proprietario dell’immobile originale, un uomo di 84 anni, avrebbe infatti avviato un’azione giudiziaria contro l’artista chiedendo un risarcimento di circa sei milioni di euro. Lo scrive il sito spagnolo 20minutos.

Secondo quanto riportato, il proprietario avrebbe dato il permesso di utilizzare l’immagine della sua casa, situata a Humacao, Porto Rico, solo per un cortometraggio pubblicato nel 2025 in occasione dell’uscita dell’album del cantante portoricano. Tuttavia, la ‘casita’ è diventata elemento portante del merchandising e di tutto ciò che riguarda il tour. L’elemento scenografico, infatti, ospita durante gli show diversi fan e vip. Proprio a Madrid, qualche giorno fa, Bad Bunny ha ospitato Chiara Ferragni nella sua casa scenografica.

Inoltre, il proprietario dell’abitazione contesta l’esposizione mediatica che ha assunto la facciata della sua casa, diventata ormai una meta per i fan, disturbando così la sua privacy.

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