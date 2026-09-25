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Ballando con le Stelle, Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026

La decisione condivisa con la Rai dopo l'incidente in bici di luglio, l'artista collaborerà dietro le quinte

Paolo Belli - Ipa
Paolo Belli - Ipa
25 settembre 2026 | 10.34
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di ‘Ballando con le stelle’. E' quando comunica la Rai in una nota. La decisione - condivisa tra Rai e l’artista - è maturata alla luce del percorso personale e professionale intrapreso da Belli negli ultimi mesi: dopo l’incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto lo scorso luglio, l’artista emiliano aveva infatti scelto di sospendere ogni impegno professionale.

Ora Paolo Belli sta tornando gradualmente alla sua attività artistica, sia televisiva che live, ma, di comune accordo, la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e l’artista non hanno ritenuto opportuno la sua presenza in tv rispetto al contesto editoriale del talent show di Rai 1. Tuttavia Paolo Belli continuerà a dare il suo apporto al programma collaborando dietro le quinte alla realizzazione dell’edizione 2026. Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai, che conta di poterlo ritrovare presto protagonista in video nei prossimi progetti televisivi.

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Ballando con le stelle Paolo Belli Rai
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