Enzo Iacchetti potrebbe essere uno dei prossimi candidati a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha chiamato il comico chiedendogli di partecipare al dance show di Rai 1: "Non ce la farei mai", ha confessato lo storico volto di 'Striscia la Notizia'.

Enzo Iacchetti a Ballando con le stelle?

Enzo Iacchetti ha riferito di essere stato contattato dalla conduttrice del dance show per partecipare al programma in veste di ballerino: "Milly Carlucci mi ha già chiamato per partecipare a 'Ballando con le Stelle'. Ma non ce la farei mai. Forse un valzer potrei farlo, magari con una brava ballerina", ha riferito.

E scherzando ha concluso: "E che mi manca un po' il fiato. Non vorrei schiattare". Queste le parole del comico in occasione della presentazione del musical 'Tootsie' al Teatro Sistina, accanto a Paolo Conticini e al regista Massimo Romeo Piparo, che debutterà il primo novembre al Teatro Lyrick di Assisi.

Ballerino per una notte

Enzo Iacchetti potrebbe rifiutare la partecipazione come ballerino in gara, ma Milly Carlucci potrebbe avergli proposto di vestire i panni di ballerino solo per una notte. Esattamente come Raoul Bova, che due settimane fa sul palco di Ballando con le stelle si è cimentato in un valzer sulle note del brano 'My Way' insieme a Maria Ermachkova . L'esibizione dell'attore ha lasciato tutti senza parole e da parte della giuria ha ricevuto solo voti positivi, con standing ovation inclusa. Sarà lo stesso anche per Enzo Iacchetti?