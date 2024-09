Federica Pellegrini è uno dei più attesi nuovi volti di 'Ballando con le stelle', dal 28 settembre 2024 su Rai1. "Fare tv mi diverte e lo farò fin quando ci saranno sfide divertenti per me", ha detto l'ex nuotatrice a margine della conferenza stampa del dance show di Milly Carlucci. E a chi chiede se in futuro le piacerebbe diventare presidente del Coni risponde: "Non sono pronta a dedicare la mia vita e tutti i miei giorni allo sport".

Sul programma di Rai 1 ha detto: "Vedrete una Federica divertente e impacciata. Non partecipo a 'Ballando con le stelle' per vincere, ma è una sfida con me stessa e per combattere un po’ questa mia timidezza innata". "Sicuramente sono cambiata con la maternità e dopo il nuoto. Le mie priorità ora sono altre", ha continuato Pellegrini, che promette "una bellissima sfida alla pari perché nessuno dei concorrenti è un ballerino professionista. Non temo nessuno, forse Federica Nargi che è molto brava nel ballo".

Per l’ex nuotatrice "è più faticoso allenarsi in vasca. Certo, lì non usavo le scarpe, a ‘Ballando’ sì e i miei piedi stanno un po’ soffrendo in questo periodo". Dopo tanti anni di corteggiamento da parte di Carlucci, Pellegrini è pronta a ballare "ma temo un po’ la giuria: il mio sport aveva un giudice oggettivo, in questo dance show i giudizi saranno soggettivi. Quindi, spero che non siano così cattivi”, ammette Pellegrini. "Non so come risponderò alle critiche, vivo di istinto. A volte sono super permalosa e altre mi faccio scivolare tutto addosso", conclude.