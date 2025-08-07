circle x black
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini entra nel cast: l'annuncio in tutù nero e scarpette - Video

La notizia dell'ingresso nel cast arriva con un filmato ironico postato su Instagram

07 agosto 2025 | 20.08
Redazione Adnkronos
Il cast di 'Ballando con le Stelle' si arricchisce di una nuova concorrente. A mettersi in gioco, cimentandosi nel programma del sabato sera di Milly Carlucci, in onda dal 27 settembre su Rai1, sarà Francesca Fialdini'. La giornalista e conduttrice televisiva, classe 1979, si aggiunge dunque alla signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, annunciati in questi giorni. Anche stavolta, la notizia dell'ingresso nel cast arriva con un video, anche questa volta ironico, postato sul profilo Instagram del programma.

La conduttrice infatti, tutù nero, scarpette da danza classica e due fasce elastiche sulle ginocchia, si esercita e risponde a una voce fuori campo che le chiede: "Quella che figura sarebbe?" e lei replica "un plissé". Da qui la correzione: "È un pliè Francesca, un pliè". "Io l'ho detto a Milly - spiega Fialdini - non so ballare, non distinguo una rumba da una salsa da una geometria. Infatti non ho mai preso sei a matematica". E ancora la sua interlocutrice: "È il bacino che deve andare a terra Francesca" e Fialdini: "Non io?". Poi un ultimo scambio: "Le spalle Francesca, le spalle! Ne vedremo delle belle...", dice la sua interlocutrice, e lei osserva: "Quello è un altro programma", facendo riferimento allo show condotto da Carlo Conti.

Il post che accompagna il video recita: "Sta studiando, sta sudando, si sta già allenando. La pista l'aspetta e Francesca Fialdini non si tira indietro".

