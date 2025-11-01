circle x black
Cerca nel sito
 

Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: "Vieni in pista"

La replica: "Io faccio la giudice...."

Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella
Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella
01 novembre 2025 | 22.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Chissà se prima o poi verrai su questa pista...". A Ballando con le stelle, alla fine, arriva la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli. La cantante, concorrente nello show condotto da Milly Carlucci, da settimane si lamenta per il trattamento che le riserva la giuria, ritenuta eccessivamente severa e poco coerente.

La cantante, dopo l'esibizione nella sesta puntata, si rivolge in particolare a Lucarelli: "Devi provare per capire quanto sia difficile...", dice. "Io faccio la giudice. L'1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma...", dice la giurata rivendicando la correttezza di valutazioni passate. "C'è stata tanta pubblicità e mi sono scordata come hai ballato. Nell'incertezza, dico che hai ballato benissimo", aggiunge. Marcella Bella si rivolge anche a Carolyn Smith, president di giuria: "Stimo moltissimo Carolyn, per questo quando mi dà un voto basso è un colpo al cuore". "Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10", la replica. Alla fine, l'unica sufficienza arriva da Guillermo Mariotto, che vota 7. Tutti gli altri giudici si tengono sotto la sufficienza

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle marcella bella selvaggia lucarelli
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza