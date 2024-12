"Aspetto che Milly Carlucci ritorni dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata di 'Ballando' del 14 dicembre". Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle, all'Adnkronos da Riad risponde così alle domande sulla sua presenza nella trasmissione condotta da Milly Carlucci in vista della puntata in programma il 14 dicembre. Mariotto chiarisce la sua ferma intenzione di ritornare dopo l'allontanamento dal programma, sabato scorso: lo stilista ha lasciato la diretta per l'improvviso malore nell'atelier della maison Gattinoni, di cui è direttore creativo, di una delle sue première che stava lavorando per ultimare i 17 abiti che sarebbero partiti alla volta dell'Arabia Saudita, per un matrimonio da mille e una notte, espressamente creati per alcune principesse arabe.

"E' ormai consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o direttamente il sabato mattina per capire come è andata la settimana, soprattutto per aggiornarci su quanto è accaduto in sala durante le prove, se qualche concorrente o maestro si è fatto male per rivedere o ridiscutere la scaletta", dice Mariotto.