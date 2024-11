Federica Pellegrini è arrivata alla semifinale di Ballando con le stelle, ma il suo percorso all'interno del dance show di Rai 1 potrebbe essere a rischio. Dopo l'esclusione del maestro di ballo, suo partner, Angelo Madonia, la concorrente deve fare i conti con un altro incidente di percorso: Samuel Peron, nuovo partner, si è infortunato a poche ore dalla gara.

Cosa è successo

Samuel Peron è stato annunciato questa settimana, dopo che la Rai ha reso ufficiale l'esclusione di Angelo Madonia dal corpo dei professionisti di Ballando con le stelle. Appena cominciata la diretta della semifinale questa sera, sabato 30 novembre, sono stati presentate le coppie ancora in gara. Ma la conduttrice Milly Carlucci si è soffermata proprio su Federica Pellegrini e Samuel Peron mostrando al pubblico che il ballerino si reggeva in piedi grazie a una stampella.

Il nuovo maestro di ballo ha detto di essersi infortunato durante la settimana al ginocchio, per questo motivo la produzione del programma ha dovuto trovare il modo per far proseguire all'ex nuotatrice la strada verso la finale di Ballando senza altri intoppi. "Più tardi vi diremo come risolveremo questo problema", ha detto Milly Carlucci. Prima spazio al ripescaggio.