"Hai spinto troppo". "Mi dispiace sentire un commento del genere". Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Pasquale La Rocca nella puntata di Ballando con le Stelle prima della coda di oggi, tra Domenica In e Instagram. La blogger, membro della giuria, ieri ha sollevato dubbi sulle scelte del ballerino per il numero estremamente complesso messo in scena con Nina Zilli. Nel suo giudizio, Lucarelli ha giudicato 'eccessivo' l'impegno chiesto alla concorrente. La Rocca ha mostrato di non gradire il giudizio.

"Pasquale ha un grosso difetto, è abituato a essere il primo della classe e non accetta critiche. Io volevo solo dire che siamo solo alla terza puntata e con uno sforzo del genere si rischia di usurare la ballerina. Le puntate sono 12, magari si può prendere oggi un voto più basso e arrivare in fondo. Temo che Nina faticherà a stargli dietro... Poi, alla fine è venuto ad abbracciarmi", dice Lucarelli oggi a Domenica In.

La Rocca torna sui propri passi con un lungo post su Instagram. "Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto ieri sera a Ballando con le Stelle. Questo lavoro rappresenta tutta la mia vita; è qualcosa in cui metto anima e corpo per regalare, ogni volta, un pizzico di magia a chi ci guarda", scrive il ballerino.

"Nina sta facendo un percorso magnifico e non potete immaginare quanta stima e affetto nutra nei suoi confronti. E' una donna straordinaria e, purtroppo, a causa degli infortuni ieri sera non siamo riusciti a completare la coreografia come speravamo - prosegue -. Sono stato criticato per aver spinto troppo, ma in realtà ho modificato più volte la coreografia fino a pochi minuti dalla diretta proprio per cercare di renderla il più adatta possibile alle condizioni di Nina".

"Accolgo sempre le critiche, perché sono fondamentali per crescere, e le ascolto con attenzione. Mi scuso se ho avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti dei giudici, ma c'era una forte tensione e preoccupazione, non solo per una settimana particolarmente complicata ma anche perché mi dispiace per Nina: inevitabilmente le critiche fatte a me penalizzano lei. Grazie a tutti per il sostegno e la comprensione: vi voglio bene", conclude.