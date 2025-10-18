Il botta e risposta tra la giudice e l'ex tennista

Selvaggia Lucarelli punge Fabio Fognini. La giornalista ha commentato la performance dell'ex tennista a Ballando con le stelle, nel corso della puntata di questa sera sabato 18 ottobre, facendo un paragone che non è passato inosservato.

"Hai ballato molto bene, ma io non mi fido di te perché non so su quale piano stiamo giocando", ha esordito la giornalista. Poi, ha incalzato: "Secondo me il tuo nemico al momento è la mancanza di costanza, hai giocato dei set molto diversi uno dall'altro: hai ballato male, così così, benino, e ora molto bene. Devi ancora decidere che giocatore sarai qua dentro", ha continuato Lucarelli.

Poi, la stoccata: "Devi decidere se vuoi essere Sinner o Fantozzi che gioca nella nebbia". Fognini ha replicato prima con una smorfia piuttosto eloquente mostrando di non aver apprezzato particolarmente il commento, poi ha detto: "Il campo da tennis è ancora prenotato, voglio vedere la tua reazione alla prima lezione o alla decima. È normale che devo ancora migliorare".