circle x black
Cerca nel sito
 

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono la prima puntata di Ballando con le Stelle: la classifica

Nessuna coppia eliminata e nessun ballottaggio nella prima puntata dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono la prima puntata di Ballando con le Stelle: la classifica
04 ottobre 2026 | 07.47
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

La coppia formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti trionfa nella prima puntata dell'edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata come sempre la padrona di casa, Milly Carlucci. La coppia, che si era esibita con un Jive, pur non avendo ottenuto alcun tesoretto, è stata premiata dalla giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e le new entry Alberto Matano e Barbara D'Urso, soprattutto per le loro potenzialità, e dal pubblico.

Al secondo posto della classifica generale c'è la coppia composta da Andy Diaz e Gioia Giovanatti, mentre chiudono il podio Anna Safroncik e Leonardo Lini. Al quarto posto si piazza Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, seguiti da Monica Guerritore e Luca Urso e Ornella Muti e Pasquale La Rocca, rispettivamente al quinto e sesto posto.

Si ricordi che il tesoretto di Francesca Fialdini è andato Monica Guerritore e quello di Simona Ventura a Eugenio Finardi. Monica Erra, invece, ha deciso di darlo a Noemi Bocchi. Per il momento sono tutti salvi: nessun ballottaggio o eliminazione durante la puntata. Tutte le coppie torneranno in pista sabato prossimo per la seconda puntata dello show.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle aurora ramazzotti nikita perotti milly carlucci coppie ballando
Vedi anche
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza