Ballando, Giovanni Pernice: "Fialdini? La più brava. Ora torno in Inghilterra"

Il commento del maestro di ballo dopo la finale di ieri sera

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - fotogramma/ipa
21 dicembre 2025 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Giovanni Pernice ha le idee chiare sul suo futuro. Conclusa la ventesima edizione di Ballando con le stelle, il maestro di ballo è pronto a tornare in Inghilterra, Paese in cui ha vissuto per 10 anni prima di trasferirsi in Italia per entrare nel cast del dance show di Rai 1.

In un messaggio in inglese rivolto ai fan, Pernice ha ringraziato per il supporto ricevuto: "Tornerò in Inghilterra per le nostre classi di ballo, e poi chi lo sa...". Un ritorno che arriva dopo un periodo significativo sul piano personale: il ballerino ha costruito una famiglia in Italia con Bianca Guaccero, vincitrice della scorsa edizione del programma.

In un successivo video, Pernice ha poi commentato la finale dello show, congratulandosi con i vincitori Andrea Delogu e Nikita Perotti. Ma non sono mancati giudizi personali: "Per me Francesca Fialdini è stata la ballerina più brava di quest’anno. Ballando con le stelle non è solo una gara di ballo, è uno spettacolo, ed è giusto che venga premiato anche questo aspetto". E ha concluso senza esitazioni: "Il vero vincitore è Ballando con le stelle".

