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Ballando, Bianca Guaccero difende Giovanni Pernice: "Fiera per la capacità di tenere testa a chi non dimostra imparzialità"

La conduttrice tv su Instagram a sostegno del compagno che ieri ha ricevuto critiche dopo l'esibizione con Noemi Bocchi

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - (Ipa Instagram)
Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - (Ipa Instagram)
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15 novembre 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
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"Ti definisco magico, perché quando si va in scena con te sei sicuro di aver creato il meglio". Comincia così la dedica di Bianca Guaccero al suo Giovanni Pernice, il maestro di ballo che quest'anno partecipa all'edizione di Ballando con le stelle in coppia con Noemi Bocchi, con una stoccata anche per Guillermo Mariotto.

"Non ti avvali di artifici, ma di realtà concreta, quella del ballo. Fatto di passi, interpretazioni e ricerca del meglio. Vedo tutti i giorni quanto ti spendi per il tuo lavoro, senza risparmiarti in niente. Non solo per te la tua partner, ma anche per gli altri. Sono fiera di te, anche per quello che fai oltre la pista da ballo, e per la capacità di tenere testa a chi non dimostra imparzialità e rispetto", ha detto riferendosi alle parole pronunciate da Guillermo Mariotto dopo l'esibizione di ieri sera di Pernice e Bocchi.

"E ricorda che 'la noia' di qualcuno ci ha portato fortuna due anni fa. Quindi avanti tutta amore mio, curiosa di assistere alla prossima magia", ha concluso. "Sei speciale", la risposta del ballerino.

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