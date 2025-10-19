circle x black
Ballando, Nancy Brilli contro "i bulli" in giuria: "Rovinano la festa"

Lucarelli e Mariotto nel mirino dell'attrice

Nancy Brilli e Carlo Aloia
19 ottobre 2025 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli?". Nancy Brilli si sta godendo l'avventura a Ballando con le stelle. L'attrice fa coppia con il maestro Carlo Aloia. Nelle prime 3 puntate, tante soddisfazioni e qualche mal di pancia legato in particolare ad una parte della giuria. Nel mirino, senza troppi misteri, ci sono Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

"Io non mi voglio innervosire, mi voglio divertire e voglio godermi questo gioco bellissimo. Ma quando ricapita di imparare a ballare con campioni veri e propri? C'è un campione che per tutta la settimana cuce una coreografia su misura. Io sono contentissima, è lo show del sabato sera di Raiuno. Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Non con tutti, poi...", dice l'attrice a Da noi a ruota libera.

"Finché si parla di passi e tecnica, va bene. Ma non possono parlare dell'interpretazione. Su quello, no. Milly Carlucci mi ha proposto tutti i 20 anni la partecipazione a Ballando. Uno dei motivi per cui non ho accettato era il dover mettere la mia professionalità in mano a giurati non particolarmente competenti. Se parla Carolyn Smith, lo accetto. Ma perché devo accettare il giudizio quando diventa personale?", aggiunge. Perché, alla fine, ha accettato di partecipare? "Quest'anno Milly mi ha corteggiato in maniera particolare e alla fine ho accettato".

