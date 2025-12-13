circle x black
Ballando, Smith contro la giuria: "Io sono l'esperta qui". Lucarelli: "Stai facendo un macello"

Caos dopo l'esibizione di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Carolyn Smith - fotogramma/ipa
13 dicembre 2025 | 23.36
Redazione Adnkronos
Caos e scintille nella giuria di Ballando con le stelle. Carolyn Smith con il coltello tra i denti è scesa in difesa di Paolo Belli dopo le critiche degli altri giurati. La performance portata in scena per la semifinale dalla coppia Paolo Belli-Anastasia Kuzmina non ha convinto particolarmente i giudici, che si aspettavano di più. "Non hai sbagliato nulla, ma il risultato è sciapo, non ci hai dato nulla di più di quello che avevamo visto fino ad oggi", ha detto Lucarelli.

A quel punto, Carolyn Smith, capitana della giuria, ha perso le staffe e ha dato la sua opinione nuda e cruda, facendo però una premessa: "Cercherò di non essere troppo polemica". "Voi vi siete accaniti contro Paolo, lui ha fatto una scelta, ha scelto di portare se stesso sul palco e a voi non va bene. Bisogna tenere in considerazione la presenza di Paolo, ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto e lo ha fatto bene", ha detto la giurata contro i suoi colleghi, che nel frattempo cercavano di 'discolparsi'. "Io sono l'esperta qua, non voglio essere polemica", ha aggiunto Smith alzando la voce. "Come non vuoi essere polemica? Stai facendo un macello", ha sparato a zero Lucarelli.

La polemica non si è conclusa qui. Dopo la votazione della giuria, infatti, anche Guillermo Mariotto ha avuto da ridire contro la Smith che ha votato l'esibizione di Belli con un 8: "'La Smith poteva dare 10 visto che ci credeva così tanto".

