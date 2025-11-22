Barbara D'Urso ha portato in scena a Ballando con le stelle un momento fondamentale della sua vita, quando ha trovato una lettera del padre che ha cambiato la visione che aveva di lui. "Ho sempre visto mio padre come un uomo molto rigido, dopo la morte di mia mamma lui si è risposato e ha avuto altri tre figli", ha esordito la conduttrice televisiva.

"Non ricordo un suo abbraccio, nemmeno quando è morta mia mamma. Era anaffettivo, noi siamo in sei e abbiamo tutti un trauma per avere avuto un padre così", ha aggiunto. Ma un giorno tutto è cambiato: Barbara ha trovato una lettera scritta dal padre e indirizzata al nonno di Barbara. "In questa lettera lui pregava suo padre di acconsentire al matrimonio con mia madre, l'amore della sua vita. Quell'amore, fortissimo, era ostacolato dalla famiglia di mio padre che non voleva questo matrimonio", ha spiegato.

"Loro si sono sposati da soli. Poi, sono nata io, mi hanno chiamata Maria Carmela come mia nonna e i genitori di mio padre hanno accettato finalmente mia mamma. Quando è morta, giovanisima, mio padre ha perso completamente la testa". Dopo quella lettera Barbara D'Urso ha imparato a conoscere profondamente il padre, cambiando totalmente la visione che aveva di lui: "Nel momento in cui ti rendi conto che tuo papà non era come te lo immaginavi è chiaro che ti cambia la visione del mondo maschile", ha raccontato.