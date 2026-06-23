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Barbara d'Urso, tour a teatro con 'Barbaramente': "Nessuno può togliermi la voce"

Le prime date annunciate sono fissate per il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile al Teatro Lirico G. Gaber di Milano

Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
23 giugno 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre si rincorrono le indiscrezioni su un suo possibile ritorno in tv, Barbara d'Urso spiazza tutti e annuncia un nuovo progetto, questa volta in teatro. La conduttrice ha svelato sui suoi canali social lo spettacolo 'Barbaramente', che la vedrà protagonista sul palcoscenico con la regia di Chiara Noschese. Le prime date annunciate sono fissate per il 14 aprile 2027 al Teatro Acacia di Napoli e il 19 aprile al Teatro Lirico G. Gaber di Milano.

L'annuncio è accompagnato da una locandina: un primo piano in bianco e nero della conduttrice, dove le uniche note di colore sono il rosso del rossetto, di una rosa al collo e del titolo, scritto con un font che ricorda le locandine dei film noir. Aggiunge curiosità la didascalia scelta dalla stessa d'Urso: "Perché nessuno può togliermi la voce".

Il progetto teatrale arriva in un momento di attesa per il futuro televisivo della conduttrice. Recenti indiscrezioni la vedrebbero nel ruolo di giurata per la prossima edizione di 'Ballando con le stelle', ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

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barbara d'urso barbaramente Chiara Noschese barbara d'urso tour
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