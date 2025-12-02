circle x black
Ballando, Barbara D'Urso col tutore al braccio: "Io non mi arrendo"

L'annuncio della concorrente sui social al fianco del maestro e partner di ballo Pasquale La Rocca

02 dicembre 2025 | 22.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Barbara D'Urso non si arrende. Nonostante il referto medico e un infortunio al braccio sinistro, la conduttrice ha già deciso: sabato prossimo scenderà regolarmente in pista a Ballando con le stelle, seppur con il tutore al braccio.

D'Urso ha condiviso sui social il referto medico dopo essersi recata ieri in ospedale per una visita ortopedica di controllo. L'esame ha confermato un "evento traumatico distrattivo spalla sinistra", avvenuto in data 29 novembre, proprio nel corso della puntata di Ballando con le stelle. I medici le hanno raccomandato una "cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita" e una terapia "infiltrativa".

Ma D'Urso sembra determinata a non rinunciare alla gara. Con un post condiviso sui social, la coppia di ballo ha ribadito la volontà di andare avanti: "Io non mi voglio arrendere, voglio continuare, nessuno mi ferma", ha detto la conduttrice, ferma della sua idea. "Cercheremo di fare l'impossibilità affinché tu possa esibirti sabato, questi sono incidenti ma tu non vuoi mollare", ha aggiunto La Rocca. Poi, la conferma: "Lei è una testa dura, aveva questa infiammazione da circa una settimana ma ecco cosa è successo. Vogliamo ballare, non ci arrendiamo, non ci ritiriamo, grazie per il supporto".

