Ballando, Barbara D'Urso si ritira? Il referto medico dopo l'infortunio alla spalla

La conduttrice televisiva ha mostrato il referto dell'ospedale sui social

Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
Barbara D'Urso - fotogramma/ipa
02 dicembre 2025 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Barbara D'Urso si ritira da Ballando con le stelle? La conduttrice televisiva ha mostrato sui social il referto medico dopo essersi recata ieri in ospedale, precisamente al Sant’Andrea di Roma, per una visita ortopedica di controllo.

La concorrente, in gara con Pasquale La Rocca, aveva già segnalato nelle scorse settimane un dolore alla spalla sinistra, culminato nella scorsa puntata con un infortunio alla fine dell'esibizione. Non è chiaro se l’infortunio costringerà la concorrente a ritirarsi, ma l'esito degli esami è più serio del previsto.

È stata la stessa conduttrice a pubblicare tra le sue storie Instagram una foto del referto in cui si parla di un "evento traumatico distrattivo spalla sinistra", avvenuto in data 29 novembre, proprio nel corso della puntata di Ballando con le stelle. D'Urso dovrà, come si legge sul referto, indossare un tutore per sette giorni. I medici raccomandano inoltre una "cauta mobilizzazione passiva e attiva assistita" e una terapia "infiltrativa".

ballando con le stelle barbara d'urso pasquale la rocca rai 1
