circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, rischio attentati in Occidente: dagli Usa l'allerta per l'attivazione di cellule dormienti all'estero

Lo rivela Abc News che ha visionato il documento federale diffuso in più Paesi subito dopo la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei

09 marzo 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti lanciano l’allerta per la possibile attivazione di cellule dormienti iraniane all’estero. Secondo un avviso federale diffuso alle forze dell’ordine, sono state intercettate comunicazioni criptate ritenute di origine iraniana che potrebbero fungere da "innesco operativo" per agenti dormienti fuori dal Paese.

L’allerta, visionata da Abc News, si basa su un’analisi preliminare di una trasmissione "probabilmente di origine iraniana" diffusa in più Paesi subito dopo la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un attacco israeliano. Il messaggio intercettato era codificato e destinato a "riceventi clandestini" in possesso della chiave di decodifica, un sistema tipico per impartire istruzioni a "operatori segreti o agenti dormienti" senza ricorrere a internet o reti cellulari.

L’allerta sottolinea che, pur non essendoci "minacce operative legate a una località specifica", le autorità devono intensificare la sorveglianza sulle frequenze radio sospette.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cellule dormienti attivazione allerta agenti segreti Ayatollah Ali Khamenei
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza