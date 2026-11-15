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Domenica In, Venier difende d'Urso e attacca Mariotto: "Barbara è stata una signora"

I pareri dei concorrenti di Ballando e di Mara Venier sul commento di Guillermo Mariotto contro Barbara d'Urso

Mara Venier, Barbara d'Urso - Domenica In
Mara Venier, Barbara d'Urso - Domenica In
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15 novembre 2026 | 15.21
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Mara Venier scende in campo e difende Barbara d'Urso. Nella puntata di oggi, domenica 15 novembre, di 'Domenica In', la conduttrice ha preso posizione a favore della giurata, dopo il duro scontro con Guillermo Mariotto di ieri sera a 'Ballando con le stelle'.

"Mariotto deve rendersi conto di cosa ha detto. Io in questo momento sono dalla parte di Barbara d'Urso, sono con Barbara e lo dico pubblicamente. Lei è stata una signora, perché se c'ero io seduta arrivava una pizza che vedevi poi Mariotto dove finiva", ha detto Venier senza mezzi termini. La conduttrice ha poi ripercorso quanto accaduto ieri, sottolineando gli interventi degli altri giurati: "Alberto Matano ha cercato di placare gli animi chiedendo anche un cambio di posto, Ivan Zazzaroni ha invitato Mariotto a fare delle scuse sincere e Carolyn Smith era infastidita e si vedeva", ha ricordato. Venier ha poi commentato il video pubblicato da Barbara d'Urso dopo la puntata, dove la giurata si è mostrata delusa per quanto accaduto. Nel filmato, d'Urso ha spiegato: "Avrei potuto alzarmi e andare via, ma sono una professionista e sono rimasta fino all'1.45 per svolgere il mio compito per il quale sono stata chiamata. È stato tutto molto brutto, triste, imperdonabile. Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so". Parole che hanno colpito Venier, che ha commentato in particolare la minaccia della giurata: "Non so se l'intenzione di Barbara è andarsene".

Di parere diverso è Rossella Erra che, da veterana del programma, ha provato a ridimensionare: "Ha fatto una delle sue mariottate che non vengono sempre comprese. Barbara deve tenere duro".

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