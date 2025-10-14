circle x black
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi genitori tris: è nata Bianca Carolina Marta

Dopo due maschietti, la coppia accoglie la prima figlia femmina

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi - fotogramma/ipa
Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi - fotogramma/ipa
14 ottobre 2025 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta. Dopo la nascita di due maschi, Stefano e Francesco, la coppia accoglie la prima femminuccia: è arrivata Bianca Carolina Marta. A riportare la notizia è ‘Paris Match’.

Il nome non è scelto a caso, ma è un omaggio a donne che hanno avuto un forte impatto nella loro vita: Carolina, dalla nonna paterna, la principessa Carolina di Monaco, figura centrale nella vita della famiglia Grimaldi. E Marta, dalla bisnonna materna, Marta Marzotto.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi si sono innamorati nel 2008. Dopo sette anni di relazione, nel 2015 si sono uniti in matrimonio: prima la cerimonia civile e la seconda religiosa, nelle suggestive Isole Borromee, sul Lago Maggiore. I due sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Stefano Ercole Carlo, nato nel 2017, e Francesco Carlo Albert nel 2018.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
borromeo beatrice borromeo mamma Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi
