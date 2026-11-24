Un viaggio attraverso l’Italia sulle tracce della sua grande tradizione musicale, da Lucca a Venezia, passando per le città che hanno dato i natali ad alcuni dei più importanti compositori della storia. È il percorso proposto da Beatrice Venezi nel suo nuovo libro, 'Il Paese che canta. Il mio Grand Tour nella musica italiana', in uscita il 7 dicembre per la casa editrice It. Il volume, 264 pagine, sarà accompagnato da un tour di presentazioni in diverse località italiane. Un ritorno nel Paese d'origine per la direttrice d'orchestra, da tempo impegnata soprattutto sui palcoscenici internazionali, che arriva dopo la controversa vicenda della sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, successivamente revocata.

Al centro del libro c'è un itinerario in dodici tappe, concepito come una sorta di Grand Tour musicale in versione italiana. Non un semplice repertorio di luoghi e biografie, ma un racconto personale attraverso le città, i teatri e le vicende artistiche che hanno contribuito a costruire l'identità musicale nazionale. Il viaggio prende le mosse da Lucca, città natale dell'autrice, con Luigi Boccherini, per proseguire a Livorno sulle tracce di Pietro Mascagni, a Roma con Ottorino Respighi e a Napoli, dove la storia dei conservatori si intreccia con quella degli antichi orfanotrofi. Seguono Catania e Vincenzo Bellini, Bari e Nino Rota, Spoleto e Gian Carlo Menotti, Pesaro e Gioachino Rossini, Busseto e Giuseppe Verdi, Milano, Bergamo con Gaetano Donizetti e infine Venezia.

Una scelta che rovescia la prospettiva tradizionale del Grand Tour: non più lo sguardo del viaggiatore straniero che arriva in Italia per scoprirne le bellezze, ma quello di un'italiana che ripercorre la propria storia culturale dopo aver trascorso gran parte della carriera fuori dai confini nazionali. "Io questo viaggio l'ho fatto al contrario", racconta Venezi nel prologo anticipato dall'Adnkronos. "Sono italiana, sono nata dentro le mura di Lucca, e ho passato la vita a fare il percorso opposto a quello dei gentiluomini del Grand Tour: parto dall'Italia e vado nel mondo, dirigo all'estero, torno e riparto". Da qui il desiderio di attraversare nuovamente il Paese, questa volta con uno sguardo diverso: non quello di una straniera alla scoperta dell'Italia, ma quello di una figlia che torna a osservare la propria casa. "Mi è venuta voglia di rifarlo davvero, quel Tour, non da straniera che scopre, ma da figlia che torna a guardare in faccia la propria casa", scrive la direttrice, spiegando l'origine del progetto.

La musica diventa il filo conduttore di un itinerario che non si limita ai monumenti e ai luoghi più conosciuti, ma cerca le tracce della storia musicale italiana nei teatri, nelle case natali dei compositori, nelle tombe degli artisti e nei conservatori. L'obiettivo è comprendere come un Paese geograficamente lungo e culturalmente frammentato sia riuscito a diventare, per almeno tre secoli, un riferimento musicale internazionale.

"La lingua che tutti parlavano, da Lisbona a San Pietroburgo, quando volevano dire in musica l'amore, la morte, il potere, il riso", è una delle immagini con cui Venezi descrive il ruolo dell'Italia nella storia della musica europea. Dodici le tappe selezionate, ciascuna legata a un compositore o a una tradizione musicale. Si parte da Lucca con Luigi Boccherini, per proseguire a Livorno con Pietro Mascagni, Roma con Ottorino Respighi, Napoli e la sua storia dei conservatori nati negli orfanotrofi, Catania con Vincenzo Bellini e Bari con Nino Rota. Il percorso continua a Spoleto con Gian Carlo Menotti, Pesaro con Gioachino Rossini, Busseto con Giuseppe Verdi, Milano, Bergamo con Gaetano Donizetti, fino all'approdo finale a Venezia.

Una scelta che, come spiega l'autrice, segue una geografia dettata più dalle esigenze dell'ascolto che dalla distanza tra le località. Ogni città diventa una tappa di un racconto che intreccia la storia dei grandi nomi della musica con le vicende personali della direttrice. "Non so raccontare questa musica dall'esterno, come una guida. La dirigo, la vivo, litigo con lei tutte le sere. La racconto da dentro", scrive Beatrice Venezi.

Tra i temi affrontati c'è anche il rapporto tra musica colta e musica popolare, una distinzione che Venezi invita a superare. "Dimenticate, se ce l'avete, l'idea che esista una musica 'alta' e una 'bassa', una da sala da concerto e una da strada», è l'invito rivolto ai lettori. Nella storia italiana, sostiene, le melodie hanno sempre attraversato ambienti sociali differenti: le arie ascoltate nei teatri potevano diventare patrimonio dei cittadini, essere fischiettate per strada o accompagnare la vita quotidiana. E' un Paese dove ogni pietra, se la sfiori, suona", scrive ancora, sintetizzando il rapporto profondo tra territorio e tradizione musicale. Una ricchezza che, nella sua prospettiva, non può essere divisa tra Nord e Sud, tra grandi centri e provincia, tra cultura accademica e tradizione popolare: "Esiste un unico Paese che canta".

Direttrice principale ospite del Teatro Colón di Buenos Aires, Venezi ha diretto oltre 400 concerti e recite d'opera tra Europa, Asia e America Latina. Accanto all'attività internazionale sul podio, ha sviluppato un percorso di divulgazione e pubblicato diversi volumi, tra cui 'Allegro con fuoco', 'L'ora di musica', 'Le sorelle di Mozart' e 'Puccini contro tutti'. Con 'Il Paese che canta' la direttrice sceglie dunque di tornare a raccontare l'Italia attraverso il suo patrimonio musicale, ma anche attraverso un percorso personale che parte dalla città natale e arriva a Venezia. Proprio quest'ultima sarà la destinazione conclusiva del Grand Tour, in un finale che assume inevitabilmente un valore simbolico alla luce delle recenti vicende professionali della musicista. "Stavolta il Grand Tour non arriva in Italia da fuori: parte da dentro", scrive Venezi nel prologo. Un viaggio che vuole accompagnare il lettore alla scoperta di un Paese che, attraverso i secoli, ha fatto della musica una delle proprie espressioni più riconoscibili nel mondo. (di Paolo Martini)