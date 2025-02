Vittoria Puccini torna su Rai 1 con un dramma in costume. Stasera arriva 'Belcanto', serie tv ambientata nel mondo dorato e spietato dell'Opera di metà '800: una storia di lotta per la libertà con protagoniste tre donne che sfidano il destino ma soprattutto se stesse. La prima è Maria, interpretata appunto da Vittoria Puccini, mentre le altre due, Antonia e Carolina, sono le sue figlie, interpretate da Caterina Ferioli e Adriana Savarese.

La trama della serie

Maria e le figlie, Antonia e Carolina, lasciano Napoli per sfuggire dal violento marito Iginio e inseguire il sogno del canto a Milano. Le tre donne sono destinate a entrare nel mondo dorato e spietato dell'Opera di metà ‘800, e a scontrarsi con inganni, tradimenti e passioni travolgenti. Maria, segnata da un segreto che nasconde alle figlie, spinge la primogenita Antonia verso il successo, ignorando che la più giovane e ribelle Carolina sembra possedere una forza e un carisma che nessuno aveva previsto. Sospese tra sogni di fama, gelosie e lotte di potere, si trovano a confrontarsi con la durezza di un mondo, dorato solo in apparenza, ma che custodisce la chiave per la realizzazione dei loro sogni.

Cast e produzione

'Belcanto' è una coproduzione Rai Fiction - Lucky Red con Umedia, per la regia di Carmine Elia, su soggetto di Federico Fava, Antonio Manca, Mariano Di Nardo e sceneggiature di Andrea Valagussa, Federico Fava, Antonio Manca, Mariano Di Nardo.

Nei ruoli principali insieme a Vittoria Puccini, Caterina Ferioli e Adriana Savarese, c'è Antonio Gerardi nel ruolo del marito violento Iginio.

Dove e quando vedere la serie

'Belcanto' è una serie in otto episodi che saranno trasmessi in quattro serate su Rai 1. Si parte stasera, lunedì 24 febbraio, alle 21.30, con i primi due episodi.

Anticipazioni del primo episodio

Napoli, 1847. Maria e le sue due figlie, Carolina e Antonia, vivono di espedienti insieme al padre Iginio. Quando l'uomo scopre che Antonia, spinta dalla madre, vuole fare un provino di canto a Milano reagisce in maniera violenta. Ma le tre donne sono pronte a tutto per uscire dalla miseria e realizzare i loro sogni.

Anticipazioni del secondo episodio

Maria, Antonia e Carolina riescono a scappare ma, una volta a Milano, devono accettare che Antonia ha perso il suo ruolo. Ad andare in soccorso alle tre è Domenico Bernasca, proprietario di una locanda, che offre loro lavoro, vitto e alloggio.