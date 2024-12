Sonia Bruganelli oggi ospite di Belve nella terza puntata del programma condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Nell'intervista, molto attesa dopo le polemiche scoppiate per le sue parole su 'Ballando con le stelle', l'imprenditrice racconta con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Facendo importanti rivelazioni sulla fine con Paolo Bonolis e non rinunciando a qualche frecciatina a Laura Freddi.

Il tradimento e la confessione

La fine del rapporto con Paolo Bonolis: "Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?", domanda Fagnani. "L'ho tradito io e gliel'ho confessato quando ci siamo separati. Non l'ha presa bene…", è la rivelazione di Sonia Bruganelli che si toglie tanti sassolini dalle scarpe: "A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stata usata per fare ascolti".

Veleni su Laura Freddi: "Vuoi che so' cattiva? Laura da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando. Prima era tutta carina, ora invece... E pensare che l'ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi, così stavo tranquilla..." E Fagnani: "Dopo di lei il diluvio?". "Le ho prestato pure le mie scarpe, lei carina se le è messe", punge Bruganelli e la conduttrice chiude con una battuta alla sua ospite, che ride "È proprio tremenda lei..."

Di sé dice di essere generosa, riconosce il suo maggior difetto: "Sono una rosicona, rosico tanto". Trasgressioni? "L'ostentazione è stata una cosa trasgressiva brutta". Scambi di grande ilarità, tra "test" di Fagnani sui mercatini di Roma non superati da Bruganelli e il ricordo dei libri regalati da Bonolis per conquistarla, ma anche forte intensità ed emozione nelle parole di Bruganelli sui suoi figli. Un'intervista, quindi, tutta da vedere.