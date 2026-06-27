circle x black
Cerca nel sito
 

Bertè, concerto annullato: "Troppo caldo, esibirmi mette a rischio mia salute"

Salta la data di domenica a Bergamo: "Fermarmi è la cosa più difficile per me ma l’unica scelta seria e responsabile"

Loredana Bertè - Ipa/Fotogramma
Loredana Bertè - Ipa/Fotogramma
27 giugno 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Loredana Bertè annulla un concerto a causa dell'ondata di caldo di questi giorni e lo comunica personalmente sui social, spiegandone i motivi. La data di Bergamo domenica 28 giugno "è annullata. Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto", premette.

E spiega: "Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo, non si discute. Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi - riflette l'artista - ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo Loredana", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
loredana bertè bertè concerto bertè concerto annullato
Vedi anche
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza