circle x black
Cerca nel sito
 

Bianca Atzei, il post social che 'cancella' Stefano Corti: lui replica così

La cantante ha condiviso un carosello con i ricordi più belli del 2025

Bianca Atzei e Stefano Corti - fotogramma/ipa
Bianca Atzei e Stefano Corti - fotogramma/ipa
03 gennaio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Bianca Atzei ha tracciato un bilancio del suo 2025 ma tra i ricordi condivisi manca un'assenza che non è passata inosservata. La cantante ha pubblicato sui social un carosello di immagini dell'anno appena trascorso, accompagnato dalla scritta: "2025 da ricordare". Tra le foto, tuttavia, non compare Stefano Corti, ex compagno e padre del loro bambino Noah Alexander, nato nel 2023.

L'assenza ha attirato l'attenzione del follower e la reazione dello stesso Corti non si è fatta attendere: "Manco io nelle foto", ha scritto l'inviato de Le Iene tra i commenti. La cantante, al contrario, ha scelto di non replicare mantenendo un certo riserbo sulla fine della loro relazione.

Bianca Atzei aveva annunciato la separazione da Stefano Corti ospite a Verissimo: "È stata una storia d'amore bellissima, meravigliosa. Ma le nostre strade non si incontrano più, capita a diverse persone, è importante parlarne e capire che bisogna prendere due direzioni diverse", aveva spiegato la cantante. "È solo un amore che cambia - aveva aggiunto - si trasforma, ma rimane il bene". La rottura risale a settembre: "Non ci siamo più trovati, abbiamo perso equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto, l'impossibile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bianca Atzei e Stefano Corti bianca atzei stefano corti
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza