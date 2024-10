È il primo giorno di chemioterapia per Bianca Balti. Con una carrellata di foto pubblicate sul suo profilo social, la top model ha comunicato di aver iniziato la lunga battaglia per guarire dal tumore. Una battaglia che la 40enne affronta col sorriso e con coraggio senza mai abbattersi, grazie anche al sostegno delle persone più intime e vicine come la figlia Matilde e il fidanzato.

Il percorso di chemioterapia

Qualche settimana fa Bianca Balti aveva comunicato pubblicamente di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio. Poi ha mostrato la cicatrice sull'addome e ha condiviso un pensiero rivolto a chi come lei sta affrontando un difficile percorso di guarigione: "Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia", scriveva la top model sul suo profilo social.

Tappa dopo tappa, Bianca Balti sta condividendo con i fan la lotta contro il cancro. Scatta selfie, foto col personale sanitario e sorride davanti alla fotocamera della figlia Matilde Lucidi: "Vai mamma", scrive la 17enne a corredo di uno scatto che ritrae la modella mentre fa il gesto della vittoria.

Tra le storie spunta anche un tenero abbraccio con l'attuale fidanzato, di cui però non si conosce ancora il nome.