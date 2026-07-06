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Bobby Solo annulla il concerto a Castiglione del Lago per la "presenza dei chironomidi". Cosa è successo

La direzione del Festival sta "valutando di procedere per vie legali"

Bobby Solo - fotogramma/ipa
Bobby Solo - fotogramma/ipa
06 luglio 2026 | 10.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bobby Solo ha annullato il concerto a Castiglione del Lago per la presenza di "troppi moscerini". Il cantante si sarebbe dovuto esibire sabato 4 luglio alla Rocca del Leone in occasione del 'Festival dei Tramonti'.

Tuttavia, a poche ore dall'evento la direzione del Festival ha annullato il concerto con un avviso sui social: "Siamo costretti ad annullare il concerto di Bobby Solo previsto per stasera. Tutti i biglietti acquistati saranno integralmente rimborsati. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi ringraziamo per la comprensione", ha scritto la pagina Facebook del Festival, scatenando l'ira dei fan e di coloro che avevano acquistato il biglietto.

Poco dopo, la direzione del Festival dei Tramonti ha precisato in un comunicato - secondo quanto apprende l'Adnkronos - che "la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. L’artista, infatti, ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi". Inoltre gli organizzatori "colti completamente di sorpresa da un comportamento tanto improvviso quanto ingiustificato", si sono mossi "per informare tempestivamente il pubblico, raggiungendo gli spettatori anche tramite i canali social, con l’unico obiettivo di ridurre al minimo ogni disagio". Inoltre, hanno precisato che "tutti i partecipanti saranno regolarmente rimborsati".

Nel comunicato si sottolinea che la direzione del Festival starebbe "valutando di procedere per vie legali, poiché l’artista aveva già ricevuto il compenso pattuito".

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bobby solo bobby solo concerto festival dei tramonti moscerini
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