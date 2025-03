Bobby Solo ha avuto un malore durante il concerto che si è tenuto ieri, giovedì 20 marzo, al Capitol Pordenone. Il cantautore era sul palco per celebrare i suoi 80 anni quando, dopo 50 minuti dall'inizio dello show, si è dovuto fermare per un malore improvviso. Bobby Solo è intervenuto sui social per rassicurare i fan.

La spiegazione

"Il concerto di Bobby Solo è stato interrotto causa malore dell'artista ma vogliamo rassicurarvi sul suo stato di salute. Mentre era ancora sul palco, appena si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto", si legge sul profilo di Capitol Records.

Poi, gli aggiornamenti dell'artista. "Carissimi amici, volevo tranquillizzarvi. Ho fatto dieci giorni di antibiotici per la mia influenza e non ho mangiato per un giorno e mezzo perché non avevo fame", ha spiegato Bobby Solo il motivo per cui ha accusato il malore.

E ancora: "Dopo 50 minuti di concerto mi è venuta una ipoglicemia, ho avuto un calo di zuccheri, ho sentito un sudore freddo e sono svenuto", ha detto il cantautore nel video postato sui social.

Bobby Solo ha ringraziato lo staff sanitario che si è subito preso cura di lui: "Hanno detto che l'ossigeno era al 99, la pressione era 120, mi hanno detto che avrei dovuto mangiare prima di salire sul palco". Poi, ringrazia e rassicura i fan: "Rifaremo il concerto a Pordenone, ROCK'N'ROLL sempre".