Boom per BellaMa' su Rai 2, Diaco supera il 9% di share

Un picco del 9,2% e 754.000 telespettatori: è questo il picco che ieri ha segnato la puntata speciale di BellaMa', dedicata alla morte di Gino Paoli, dal titolo 'Per sempre Gino'. Un momento che conferma la forza del programma nel pomeriggio della seconda rete Rai. Il programma di Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 dalle 15.27 alle 17, ha ottenuto nella seconda parte una media del 7,8% con 659.000 telespettatori.

Un risultato straordinario per la fascia pomeridiana della seconda rete Rai, che conferma la solidità del programma condotto da Pierluigi Diaco. La quarta stagione mantiene infatti una media del 6% di share, posizionando Rai 2 — nella fascia 16-17 — come terza rete nazionale.