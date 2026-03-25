circle x black
Cerca nel sito
 

Boom per BellaMa' su Rai 2, Diaco supera il 9% di share

La puntata, in onda ieri dalle 15.27 alle 17, è stata interamente dedicata alla morte di Gino Paoli dal titolo 'Per sempre Gino'

Pierluigi Diaco - (Ipa)
Pierluigi Diaco - (Ipa)
25 marzo 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un picco del 9,2% e 754.000 telespettatori: è questo il picco che ieri ha segnato la puntata speciale di BellaMa', dedicata alla morte di Gino Paoli, dal titolo 'Per sempre Gino'. Un momento che conferma la forza del programma nel pomeriggio della seconda rete Rai. Il programma di Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 dalle 15.27 alle 17, ha ottenuto nella seconda parte una media del 7,8% con 659.000 telespettatori.

CTA

Un risultato straordinario per la fascia pomeridiana della seconda rete Rai, che conferma la solidità del programma condotto da Pierluigi Diaco. La quarta stagione mantiene infatti una media del 6% di share, posizionando Rai 2 — nella fascia 16-17 — come terza rete nazionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
BellaMa' Rai2 Pierluigi Diaco Gino Paoli share telespettatori
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza