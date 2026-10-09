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Bufera social su 'Bar Centrale': nella storia di Elisa Isoardi spunta il 'totomorte' sulla bacheca della redazione

La conduttrice condivide un dietro le quinte ma non si accorge del dettaglio sullo sfondo

Da destra: Elisa Isoardi e la story pubblicata sui social - (Ipa - Instagram)
Da destra: Elisa Isoardi e la story pubblicata sui social - (Ipa - Instagram)
09 ottobre 2026 | 10.47
Loredana Errico
LETTURA: 2 minuti

Imbarazzo social per 'Bar Centrale', il programma di Rai1 condotto da Elisa Isoardi. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una storia che ha subito scatenato le polemiche del web: sullo sfondo dello scatto, infatti, è apparsa chiaramente una lavagna con una "dead ﻿pool", un vero e proprio "totomorte" con i nomi di personaggi noti. L'intento iniziale era quello di condividere un momento di leggerezza dietro le quinte. Isoardi ha postato l'immagine di una collaboratrice in pausa, accompagnandola con la didascalia "Momento prima lettura con popcorn". Agli utenti, però, non è sfuggito il dettaglio alle spalle della donna: una grande lavagna su cui era stilata una lista di 22 personaggi dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, con tanto di età annotata accanto a ogni nome.

Tra i volti noti inseriti in questo tetro elenco figurano Lino Banfi, Renzo Arbore, Sophia Loren, Liliana Segre e Mina. A far discutere il popolo del web, tra commenti e repost, anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accanto al quale è stata aggiunta la scritta "speriamo di no".

Il popolo della rete ha impiegato pochissimo a ingrandire l'immagine, fare gli screenshot e farli rimbalzare da un social all'altro prima che la storia potesse essere rimossa. Quello che all'interno della redazione era evidentemente un gioco interno, si è trasformato un boomerang mediatico, una gaffe social bollata da moltissimi utenti come "un gioco macabro e di pessimo gusto".

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Bar Centrale totomorte dead pool elisa isoardi
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