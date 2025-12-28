circle x black
Morta Brigitte Bardot, l'attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni

L'annuncio della sua fondazione, ricordandola come "una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione". Non sono stati resi noti il luogo e l'ora del decesso

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot
28 dicembre 2025 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morta Brigitte Bardot, leggendaria attrice e cantante francese, aveva 91 anni. Lo ha annunciato la sua fondazione, ricordando Bardot come "una star di fama mondiale che scelse di abbandonare la prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e la sua energia alla tutela degli animali e alla sua fondazione". Non sono stati resi noti il luogo e l'ora del decesso.

Bardot era diventata celebre a livello internazionale con il film Piace a troppi (Et Dieu... créa la femme) del 1956 e aveva recitato in circa 50 altri film prima di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla difesa dei diritti degli animali, diventando una figura simbolo del cinema francese e un'icona culturale globale.

Nata a Parigi il 28 settembre 1934 in una famiglia borghese (il padre era l'industriale Louis 'Pilou' Bardot e la madre Anne-Marie Mucel), Brigitte Bardot studiò danza fin da bambina e in giovanissima iniziò a posare come modella, conquistando a soli quindici anni la copertina della rivista femminile "Elle", dove il suo nome apparve per la prima volta con le iniziali puntate, nella forma che sarebbe poi diventata il suo soprannome (B.B., o Bébé, secondo la pronuncia francese).

