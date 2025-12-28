circle x black
Brigitte Bardot, una vita tra amori travolgenti e cuori infranti

Dal primo amore con Vadim ai flirt con Trintignant, Distel e Gainsbourg, fino al matrimonio con d'Ormale

28 dicembre 2025 | 11.16
Redazione Adnkronos
Gli amori e i flirt di Brigitte Bardot, morta oggi 28 dicembre all'età di 91 anni, hanno riempito per decenni le cronache rosa. Dai matrimoni ai divorzi, dalle relazioni alla nascita dell'unico figlio. La vita dell'attrice, icona del cinema francese, si snoda sotto i riflettori dei media, con i paparazzi pronti a catturare ogni dettaglio.

A 16 anni si innamora del regista Roger Vadim con il quale si sposa nel 1952, ma la storia finirà con una separazione qualche anno dopo. Nel 1956 ha una storia con l'attore Jean-Louis Trintignant, ma il servizio di leva di lui metterà in crisi la storia. Nel 1957 finisce la relazione con Trintignant e ottiene il divorzio da Vadim e al tempo stesso inizia anche una storia segreta con il cantante Gilbert Bécaud, ma la relazione diventa molto complicata e finirà presto.

Successivamente ha un flirt con l'attore Raf Vallone e nel 1958 ha una relazione con Sacha Distel che lo lancerà nel mondo della musica per la risonanza sui tabloid. Nel 1959 si sposa con l'attore Jacques Charrier, dal quale ha il suo unico figlio Nicolas-Jacques Charrier, nato nel 1960. In questo periodo l'attrice è sotto il mirino dei paparazzi che controllano ogni aspetto della sua vita, causandole gravissimi problemi, con tentativi di suicidio tra la fine degli anni Cinquanta e inizio anni Sessanta. Divorzia da Charrier nel 1962 e durante le riprese del film "La verità" stringe un legame con Sami Frey.

Nel 1966 sposa il ricco playboy tedesco Gunter Sachs dal quale divorzia nel 1969. Ha anche una relazione con il cantante Serge Gainsbourg, mentre nell’estate del 1968 ha una storia con l'attore e playboy Gigi Rizzi. Dopo il divorzio con Sachs, Brigitte si risposerà solo nel 1992 con Bernard d'Ormale, un politico del Fronte Nazionale, rivelandosi una delle sue storie matrimoniali più lunghe. (di Paolo Martini)

