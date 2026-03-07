circle x black
Bruganelli-Bonolis, il figlio Davide: "Papà ha sofferto per la separazione"

Il figlio dell'ex coppia è stato ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Davide Bonolis - Verissimo
07 marzo 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli, è stato ospite oggi a Verissimo dove, senza filtri, ha raccontato il difficile momento vissuto per la separazione dei due genitori: "Ho dovuto prendere un po' in mano la situazione", ha raccontato.

Sonia Bruganelli ha trovato presto la serenità tra le braccia del nuovo compagno, Angelo Madonia: "All'inizio ho cercato di tenere unita la famiglia, facendo conoscere Angelo e papà, per far andare bene le cose".

"Papà è quello che ha sofferto di più - ha racconto Davide Bonolis - io ho cercato di stare vicino a entrambi. Vicino a mio padre soprattuto che ha sofferto, ma anche a mia madre per non farla sentire troppo, io voglio solo il bene di entrambi".

L'obiettivo, ha raccontato il 21enne, è quello di far stare bene entrambi i genitori: "Non è una cosa sempre semplice. È ovvio non viverla bene da figlio. Ma ora spero solo che papà trovi presto una nuova compagna".

"Siamo ancora una famiglia molto unita, per noi figlio è come se non si fossero mai separati. Facciamo tante cose insieme, sono stati davvero bravi", ha aggiunto Bonolis.

