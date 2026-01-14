Via alla prevendita dei biglietti per 'The Romantic Tour', il primo tour mondiale negli stadi da headliner per Bruno Mars. Quasi 40 le date tra Nord America, Europa e Regno Unito, con una data anche in Italia. A quasi dieci anni dallo straordinario successo del '24K Magic World Tour' l'artista torna a esibirsi in uno dei più grandi appuntamenti live globali dell’anno.

Il nuovo tour arriva dopo anni di straordinarie performance globali per Mars, inclusa la sua acclamata residency a Las Vegas al Dolby Live at Park MGM e un’intensa tournée internazionale da record in Australia, Asia, Medio Oriente e Sud America. All’inizio del 2024, Mars è diventato il primo artista internazionale del XXI secolo a registrare sette concerti consecutivi sold out al Tokyo Dome. In particolare, nell’autunno 2024 ha firmato il tour con il maggiore incasso nella storia del Brasile, con 14 date sold out negli stadi in cinque città: Rio de Janeiro, San Paolo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Nell’agosto 2024, Mars ha inoltre inaugurato la nuova arena di Los Angeles, Intuit Dome, con due concerti sold out, uno dei quali ha visto un duetto a sorpresa sul palco con Lady Gaga, durante il quale è stata presentata per la prima volta dal vivo Die with a Smile.

The Romantic Tour prenderà il via venerdì 10 aprile a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium, e porterà l’energia travolgente di Mars in alcune delle principali città del mondo tra cui Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre. Nel corso del tour, Mars sarà protagonista in alcuni dei palchi più iconici al mondo, con date consecutive al Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles. In Italia, l’appuntamento è fissato per martedì 14 luglio 2026 a Milano, Stadio San Siro.

TUTTE LE DATE:

Fri, Apr 10 — Las Vegas, NV — Allegiant Stadium*#

Tue, Apr 14 — Glendale, AZ — State Farm Stadium*#

Sat, Apr 18 — Arlington, TX — Globe Life Field*#

Wed, Apr 22 — Houston, TX — NRG Stadium*#

Sat, Apr 25 — Atlanta, GA — Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field*#

Wed, Apr 29 — Charlotte, NC — Bank of America Stadium*#

Sat, May 2 — Landover, MD — Northwest Stadium*#

Wed, May 6 — Nashville, TN — Nissan Stadium*#

Sat, May 9 — Detroit, MI — Ford Field*#

Wed, May 13 — Minneapolis, MN — U.S. Bank Stadium*#

Sat, May 16 — Chicago, IL — Soldier Field*#

Wed, May 20 — Columbus, OH — Ohio Stadium*#

Sat, May 23 — Toronto, ON — Rogers Stadium*#

Sun, May 24 — Toronto, ON — Rogers Stadium*#

Sat, Jun 20 — Paris, FR — Stade de France*^

Sun, Jun 21 — Paris, FR — Stade de France*^

Fri, Jun 26 — Berlin, DE — Olympiastadion*^

Sat, Jul 4 — Amsterdam, NL — Johan Cruijff ArenA*^

Sun, Jul 5 — Amsterdam, NL — Johan Cruijff ArenA*^

Fri, Jul 10 — Madrid, ES — Riyadh Air Metropolitano*^

Tue, Jul 14 — Milan, IT — Stadio San Siro*^

Sat, Jul 18 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^

Sun, Jul 19 — London, UK — Wembley Stadium Connected by EE*^

Fri, Aug 21 — East Rutherford, NJ — MetLife Stadium*@

Sat, Aug 22 — East Rutherford, NJ — MetLife Stadium*@

Sat, Aug 29 — Pittsburgh, PA — Acrisure Stadium*

Tue, Sep 1 — Philadelphia, PA — Lincoln Financial Field*@

Sat, Sep 5 — Foxborough, MA — Gillette Stadium*@

Wed, Sep 9 — Indianapolis, IN — Lucas Oil Stadium*@

Sat, Sep 12 — Tampa, FL — Raymond James Stadium*@

Wed, Sep 16 — New Orleans, LA — Caesars Superdome*@

Sat, Sep 19 — Miami, FL — Hard Rock Stadium*@

Wed, Sep 23 — San Antonio, TX — Alamodome*@

Sat, Sep 26 — Air Force Academy, CO — Falcon Stadium at the United States Air Force Academy*@

Fri, Oct 2 — Inglewood, CA — SoFi Stadium*@

Sat, Oct 3 — Inglewood, CA — SoFi Stadium*@

Sat, Oct 10 — Santa Clara, CA — Levi’s Stadium*@

Wed, Oct 14 — Vancouver, BC — BC Place*@

* with Anderson .Paak as DJ Pee .Wee

# with Leon Thomas

^ with Victoria Monét

@ with RAYE

Ad accompagnare Mars in tutte le date ci sarà l’artista nove volte vincitore di GRAMMY® e collaboratore dei Silk Sonic Anderson .Paak in veste di DJ Pee .Wee. Gli opening act includeranno anche Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas in alcune tappe selezionate. A Milano sarà Victoria Monét la special guest del concerto insieme ad Anderson .Paak.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da oggi, mercoledì 14 gennaio. Per il concerto di Milano, coloro che si saranno registrati su BrunoMars.com riceveranno un codice per accedere in anteprima ai biglietti. La vendita generale sarà aperta a partire da domani, giovedì 15 gennaio alle ore 12:00 su Livenation.it