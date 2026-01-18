circle x black
Buen Camino supera Avatar, ora è l'incasso italiano più alto di sempre

La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante tocca i 68,8 milioni di euro

Checco Zalone in Buen Camino
18 gennaio 2026 | 09.28
Redazione Adnkronos
Ennesimo record per Checco Zalone: in soli 24 giorni 'Buen Camino', la commedia diretta da Gennaro Nunziante, ha infatti raggiunto un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano. Con un totale di 68.823.069 euro realizzato dal lancio il giorno di Natale (pari a 8.562.320 presenze in sala), il film batte il record detenuto da 'Avatar' (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato peraltro destinato a rafforzarsi vista la tenuta della pellicola nelle sale di tutta Italia.

Film che dal suo apparire si è posto come un vero e proprio fenomeno culturale, Buen Camino ha colpito gli spettatori italiani per la capacità - non nuova nei film di Zalone, nonostante la cornice comica - di affrontare temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando un vivace dibattito pubblico, rilanciando al tempo stesso il ruolo centrale della commedia italiana nel nostro panorama cinematografico.

Il film ha costruito i suoi primati giorno dopo giorno, fin dal debutto nei cinema, con un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale: con un esordio record a Natale 2025 il film ha incassato 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York (2006). Non solo. Con una quota del 78,8%, Buen Camino' - quel 25 dicembre - traina l’intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata di Natale, un livello che non si raggiungeva dal 2011. Ancora meglio è andata il 26 dicembre quando il film ha sfiorato gli 8 milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar – Fuoco e Cenere.

Nella seconda settimana di programmazione, il film supera i 53 milioni di euro e sorpassa i precedenti successi di Zalone (Sole a Catinelle e Tolo Tolo) diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano, dopo Avatar e Quo Vado?. In meno di 20 giorni di programmazione supera i 65 milioni di euro complessivi e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano battendo il record di 'Quo Vado?'. Oggi il nuovo record per il film, produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

