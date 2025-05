Ryan Kiera Armstrong è la nuova cacciatrice di vampiri nel reboot/sequel di 'Buffy l'ammazzavampiri', annunciato qualche mese fa insieme al ritorno dell'interprete della serie originale Sarah Michelle Gellar e alla regia della premio Oscar Chloé Zhao. "Dal momento in cui ho visto l'audizione di Ryan ho capito che c'era solo una ragazza che volevo al mio fianco, ed era lei", scrive in un post social Gellar, che aggiunge: "È un dono avere quel tipo di intelligenza emotiva e talento a un'età così giovane. Senza dimenticare il suo sorriso, capace di illuminare anche la stanza più buia".

Chi è l'attrice

Classe 2010, nata a New York, Armstrong ha debuttato sul piccolo schermo all'età di 7 anni. La sua prima apparizione televisiva risale al 2017: ha recitato nelle tre stagioni della serie canadese 'Chiamatemi Anna'. Nel 2019 ha esordito sul grande schermo con 'Attraverso i miei occhi'. Nello stesso anno è apparsa anche in 'It - Capitolo due' con la regia di Andy Muschietti.

Nella carriera della 15enne anche il mondo Marvel. Nel 2021 ha recitato in 'Black Widow' con la regia di Cate Shortland. I ruoli da protagonista sono arrivati nei film 'Firestarter' (2022) - remake del film del 1984 con Drew Barrymore - e 'The Old Way' (2023). Inoltre, ha fatto parte del cast principale delle serie 'American Horror Story' e 'Star Wars: Skeleton Crew'.