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Bungaro: "Pippo Baudo doveva essere nel mio nuovo album"

15 aprile 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
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"Con Pippo ci sentivamo ogni anno, doveva essere in questo disco". In un'intervista al vodcast Adnkronos, Bungaro svela un retroscena inedita legata a Pippo Baudo e al suo nuovo album "Fuoco Sacro". Il cantautore racconta di aver chiesto al grande presentatore, scomparso lo scorso agosto, di aprire il disco con una riflessione sul "fuoco sacro", ma il progetto non si è concretizzato a causa delle condizioni di salute di Baudo. Nell'intervista, Bungaro parla anche del suo nuovo lavoro, un viaggio tra le musiche del mondo, dal Salento al Brasile e dell'amicizia con Ornella Vanoni.

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