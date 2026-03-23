circle x black
Cerca nel sito
 

Ca7riel e Paco Amoroso arrivano in Italia con una data a settembre

Il duo si esibirà il 7 settembre all'Unipol Forum di Milano

Ca7riel e Paco Amoroso arrivano in Italia con una data a settembre
23 marzo 2026 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ca7riel e Paco Amoroso, il duo più originale e innovativo della scena musicale argentina dell’ultimo decennio, arriva in Italia per un’unica data del Free Spirits Worls Tour, in calendario lunedì 7 settembre all’Unipol Forum di Milano.

CTA

I titolari di carta Mastercard avranno l’accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 10 di mercoledì 25 marzo. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 26 marzo. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 10 di venerdì 27 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Ca7riel e Paco Amoroso hanno appena pubblicato il loro nuovo album 'Free Spirits', un progetto audace e straordinariamente creativo, in cui portano la loro fusione di trap, rock, pop e sperimentazione verso una dimensione ancora più ampia, incisiva ed emotivamente diretta, senza mai rinunciare a quell’ironia, energia e raffinatezza musicale che li hanno resi tra gli artisti più magnetici emersi dall’Argentina negli ultimi anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Free Spirits Worls Tour Unipol Forum
Vedi anche
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza