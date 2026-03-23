Ca7riel e Paco Amoroso arrivano in Italia con una data a settembre

Ca7riel e Paco Amoroso, il duo più originale e innovativo della scena musicale argentina dell’ultimo decennio, arriva in Italia per un’unica data del Free Spirits Worls Tour, in calendario lunedì 7 settembre all’Unipol Forum di Milano.

I titolari di carta Mastercard avranno l’accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 10 di mercoledì 25 marzo. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 26 marzo. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle 10 di venerdì 27 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Ca7riel e Paco Amoroso hanno appena pubblicato il loro nuovo album 'Free Spirits', un progetto audace e straordinariamente creativo, in cui portano la loro fusione di trap, rock, pop e sperimentazione verso una dimensione ancora più ampia, incisiva ed emotivamente diretta, senza mai rinunciare a quell’ironia, energia e raffinatezza musicale che li hanno resi tra gli artisti più magnetici emersi dall’Argentina negli ultimi anni.