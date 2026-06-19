circle x black
Cerca nel sito
 

Campello e Morata di nuovo insieme, prima uscita pubblica dopo la riconciliazione

La coppia è tornata a mostrarsi in pubblico dopo mesi di alti e bassi

Alvaro Morata, Alice Campello - fotogramma/ipa
Alvaro Morata, Alice Campello - fotogramma/ipa
19 giugno 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

È tornato il sereno in casa Morata-Campello. La coppia ha partecipato ieri a un evento a Madrid regalando al pubblico e ai fan, selfie, autografi e sorrisi. Dopo mesi di alti e bassi, Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di riprovarci e questa volta sembrano più affiatati che mai. L'occasione è stata la presentazione di 'La Plaza New', dove l'attaccante del Como e l'imprenditrice hanno sfilato il red carpet mano nella mano.

Dopo mesi di indescrezioni riguardo a un allontanamento, e persino a un possibile divorzio, Morata e Campello starebbero dunque provando a dare una terza possibilità alla loro relazione. La coppia era stata avvistata qualche settimana fa al concerto di Bad Bunny a Madrid, allo Stadio Metropolitano e ieri è arrivata la prima uscita ufficiale.

La storia tra Morata e Campello ha vissuto diversi alti e bassi nel corso degli ultimi anni. Dopo l'addio nel 2024 e la riconciliazione nel 2025, all'inizio del 2026 tra i due ci sarebbe stato un ulteriore allontamento. Attraverso interviste e dichiarazioni, entrambi hanno sempre negato che la separazione fosse stata causata da tradimenti o dalla presenza di terze persone. Nonostante tutto, hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene dei loro quattro figli. Ora hanno deciso di riprovarci, dando un'altra possibilità alla loro famiglia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alvaro morata alice campello morata campello di nuovo insieme
Vedi anche
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace
Imprevisto a Bruxelles, pioggia nella sala stampa del Consiglio europeo - Video
Napoli, incendio nel Parco archeologico di Longola - Video
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza