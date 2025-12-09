circle x black
Cerca nel sito
 

Can Yaman stupisce Fiorello, ecco perché l'italiano di Sandokan è perfetto

"Ho frequentato il liceo italiano a Istanbul per 5 anni, ho studiato tutte le materie in italiano"

Can Yaman
Can Yaman
09 dicembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Can Yaman, l'italiano, il calcio e la 'regola' di Pietro Sermonti. L'attore turco sta collezionando successi di ascolti con la nuova serie Sandokan, che domina la serata del lunedì su Raiuno. Nella sua chiacchierata con Fiorello, nella puntata di ieri della Pennicanza, Can Yaman sorprende lo showman con la totale padronanza della lingua italiana. "Incredibile", dice Fiorello.

"Parlo turco, inglese, italiano, spagnolo. Ho una buona base di tedesco, russo e francese. Li ho studiati da piccolo e poi non li ho più usati. Se riprendessi a studiare, nel giro di due mesi me la caverei", risponde l'attore. "Ho frequentato il liceo italiano a Istanbul per 5 anni, ho studiato tutte le materie in italiano. Ero già italianizzato da giovane, tra le lingue che conosco l'italiano è la numero 1. Mi piace studiare", aggiunge.

Tra le note inedite, spicca la passione per il calcio. In Turchia, Can Yaman ha coltivato la passione per il Besiktas, uno dei principali club di Istanbul con Galatasaray e Fenerbahce. "Tifo Besiktas ma da 5 anni vivo a Roma e non riesco a seguire le partite", dice prima di confessare il nuovo amore calcistico. "Da quando sono qui tifo Roma", dice, confermando la validità della 'regola Pietro Sermonti'. Cos'è la regola? Pietro Sermonti, in una memorabile puntata del podcast Tintoria, fece luce sul 'curioso' fenomeno che porta personaggi dello spettacolo a dichiarare pubblicamente il proprio amore per la Roma pur avendo origine tutt'altro che capitoline. "Rimanga un po' tra noi - la 'rivelazione' di Sermonti: loro vengono da fuori, però tifano Roma. Allora, se tifi da piccolo va bene... Ma il fatto che tu arrivi in questo straordinario mondo del cinema" scoprendo la passione per la Roma "è un po' sospetto... Non vorrei fare il processo alle intenzioni, però strano che mò a 36 anni di colpo si diventa romanista

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
can yaman pietro sermonti sandokan can yaman
Vedi anche
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza