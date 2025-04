La dedica dello chef Barbieri per il collega che oggi, mercoledì 16 aprile, compie gli anni

Antonino Cannavacciuolo compie 50 anni. Lo chef che, insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli forma il magico trio dei giudici di Masterchef Italia, festeggia oggi, mercoledì 16 aprile, il suo compleanno. E per l'occasione, il collega e amico Barbieri ha pubblicato un tenero scatto che li ritrae insieme.

Gli auguri social

"Oh Antonino, oggi si festeggia non alla grande, ma alla grandissima! Buon compleanno amico mio! Ragaz, datemi una mano a fargli gli auguri che son 50!", con queste parole Bruno Barbieri celebra il 50esimo compleanno di Cannavacciuolo, a corredo dello scatto che ritrae i due giudici di MasterChef Italia in una veste inedita, lontano dagli studi del cooking show Sky Original.

Colleghi ma anche grandi amici. Il gesto di Barbieri conferma, ancora una volta, il rapporto speciale che si è creato tra i tre giudici di Masterchef anche al di fuori dello show. Proprio lo scorso 7 aprile, per il compleanno di Giorgio Locatelli, Barbieri aveva condiviso sui social i suoi auguri: "Facciamo tutti insieme gli auguri al mio grande compagno di viaggio", aveva scritto.

E più volte, lo chef ha sottolineato il legame che si è creato tra i tre giudici: "La nostra forza è sentirci anche fuori da MasterChef. È una sinergia fondata sul rispetto”, aveva detto.

Cannavacciuolo ha condiviso il post tra le storie ringraziando il collega per gli auguri pubblicati sui social. "Best duo italiano, mitici", ha scritto un utente tra i commenti sotto al post, che ha fatto il pieno di like.