Esiste regalo più bello di una canzone? Per chi ha sempre sognato che 'Aurora' d Eros Ramazzotti, 'Perfect' di Ed Sheeran', 'A te' di Jovanotti o 'Everything' di Michael Bublé fossero state scritte per loro, è arrivato il servizio che realizza canzoni personalizzate.

Chi scrive le canzoni personalizzate

Sono tantissimi i siti che oggi offrono la possibilità di regalare a una persona cara un brano che parli di lei. Qualcuno si avvale anche dell'intelligenza artificiale, ma la maggior parte delle realtà sono composte da professionisti del campo musicale che scrivono personalmente testo e musica.

Come funziona il servizio

Ogni piattaforma ha le sue regole, c'è chi invia un modulo da compilare e chi preferisce una telefonata: in entrambi i casi chi sta facendo il regalo descrive la persona a cui vuole dedicare la canzone e la loro relazione, non dimenticando momenti importanti o piccoli aneddoti. "Solitamente i piccoli dettagli fanno la differenza - ha spiegato Nicoletta Fattobene di 'Scrivimi una canzone' all'Adnkronos- . Sono io che mi occupo di prendere l'appuntamento telefonico e fare una bella chiacchierata con i clienti e spesso quando nel raccontarmi qualcosa mi dicono 'Magari questa è una cosa stupida', quel dettaglio diventa il ritornello! Sono le piccole nozioni personali a far capire a chi riceve la canzone che il testo è stato scritto proprio per lei o per lui".

Le offerte cambiano in base ai siti, ma solitamente è possibile scegliere il grado di personalizzazione, anche in base alla cifra che si vuole spendere. Il brano può essere interamente originale, con testo e musica scritti ad hoc; può avere una base pronta a cui si va aggiungere un testo scritto da zero e infine ci sono delle canzoni già strutturate sia nel testo sia nella musica che vengono modificate con una personalizzazione più contenuta.

Qual è l'occasione giusta

Ci sono moltissime occasioni che spingono a fare un regalo così speciale: il compleanno della propria mamma, l'anniversario di matrimonio, la laurea di un amico. Ma non solo. "Ci è capitato - ha detto Fattobene all'Adnkronos - che ci venisse chiesta una canzone in ricordo di una persona venuta a mancare, da ascoltare nel giorno del funerale. Oppure ci sono dei genitori che ci chiedono di comporre un brano per il figlio appena nato, con l'idea di farglielo ascoltare dopo qualche anno. C'è chi regala una canzone al proprio promesso sposo nel giorno delle nozze, chi vuole lusingare un amante e chi tenta con la musica di riconquistare l'amore perduto".

Perché regalare una canzone

Nata come esperimento, la canzone personalizzata è un prodotto già molto utilizzato e richiesto. Nel caso di 'Scrivimi una canzone' di Nicoletta Fattobene e Antonio Di Bella è inziata "un po' per gioco perché avevamo creato canzoni in situazioni a noi vicine e aveva funzionato, così abbiamo deciso di tentare a offrire il servizio a tutti". Ora in circa tre anni hanno realizzato oltre 500 canzoni.

E sono tante anche le recensioni di clienti soddisfatti su piattaforme come 'Canzoni su misura', 'Canzone personalizzata' o 'Note regalo' che raccontano l'emozione provata nel ricevere un brano che parla della propria storia. Forse non diventeranno delle hit famose, ma di certo sono un regalo originale da mettere sotto l'albero in vista delle feste natalizie.