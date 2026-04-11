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Canzonissima, stasera 11 aprile: le anticipazioni e gli ospiti

Torna l'appuntamento con Milly Carlucci

Milly Carlucci - fotogramma/ipa
Milly Carlucci - fotogramma/ipa
11 aprile 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stasera, sabato 11 aprile, nuovo appuntamento di 'Canzonissima' in diretta su Rai 1 alle 21.30 con la conduzione di Milly Carlucci. Tornano i protagonisti, pronti ad esibirsi in questa nuova puntata: Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi e il tenore Vittorio Grigólo.

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Prosegue dunque il viaggio nella musica con una puntata dedicata a 'La rivincita di Sanremo', in cui gli artisti interpreteranno una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore delle persone.

Di seguito i brani al centro della sfida di questa puntata:

Il ragazzo della Via Gluck – Enrico Ruggeri

Sono solo parole – Fabrizio Moro

Io che amo solo te – Leo Gassman

Il nostro concerto – Michele Bravi

Io Amo – Fausto Leali

La prima cosa bella – Malika Ayane

Incoscienti giovani – Irene Grandi

I bambini fanno ooh – Elettra Lamborghini

La notte – Arisa

Quando quando quando – Vittorio Grigólo

La canzone mononota – Elio e le Storie Tese

Su di noi – Jalisse

Tra le canzoni anche quella simbolo di Umberto Bindi 'Il nostro concerto' scelta, pur non essendo stata selezionata al Festival, per omaggiare il cantante escluso per anni dalla kermesse. E ancora, 'Io che amo solo te', in concorso nella serata delle cover del 2021 dove si è classificata seconda. Infine, 'I bambini fanno Ooh', esclusa prima dell’inizio della manifestazione perché già cantata in pubblico.

Ospite in studio di questo quarto appuntamento sarà Alessandro Preziosi, che canterà e ballerà sulle note di 'Quelli belli come noi', sigla storica di Canzonissima ‘69, cantata prima dalle gemelle Kessler e poi anche da Johnny Dorelli, e che racconterà la storia di Malafemmena, la canzone di Totò. Altra ospite sarà Bianca Guaccero che proporrà una performance coinvolgente sulle note di 'Rumore'.

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno sempre tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i 'Magnifici 7': Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – e il pubblico, coinvolto attraverso i social.

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