L'artista sarà tra i protagonisti di BIG&BANG!, la grande festa di fine anno organizzata da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia

Da "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" a "Nord sud ovest est", il Capodanno milanese si prepara a celebrare anche la musica che ha segnato un'intera generazione. Mauro Repetto sarà tra i protagonisti di BIG&BANG!, l'evento organizzato da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia che il 31 dicembre trasformerà l'Unipol Dome di Milano in una grande discoteca.

L'annuncio è arrivato nel corso di The Flight, su RTL 102.5, con Matteo Campese e La Zac. "Un'idea per Capodanno ce l'ho, Unipol Dome per ballare tutti i successi degli 883 insieme a voi", ha raccontato Repetto. Non solo i grandi successi della formazione fondata insieme a Max Pezzali: l'artista porterà sul palco anche nuova musica. "C'è la voglia di brindare al nuovo anno tutti insieme, canteremo e balleremo un mio inedito all'Unipol Dome di Milano".

BIG&BANG!, musica e spettacolo per il Capodanno 2027

Sul palco dell'Unipol Dome si alterneranno numerosi ospiti, artisti e speaker del Gruppo RTL 102.5, per una serata che attraverserà generi musicali e generazioni, accompagnando il pubblico fino al brindisi di mezzanotte.

L'evento sarà trasmesso anche in radiovisione sulle tre emittenti del gruppo, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia.

Biglietti e prezzi, la promozione per gli under 13

I biglietti per BIG&BANG! sono già disponibili su TicketOne. Tra le novità annunciate dagli organizzatori, una tariffa speciale pensata per le famiglie: i ragazzi under 13, se accompagnati, potranno partecipare alla festa al prezzo di soli 5 euro.