Come si veste la regina Camilla? "Non si può guardare". E' il giudizio di Guillermo Mariotto sulla moglie di Re Carlo III. I sovrani sono in visita a Roma e nella giornata di oggi, 9 aprile, hanno fatto tappa al Senato e alla Camera. "Lei è proprio sgraziata di suo. Non ha portamento", il parere di Mariotto ospite di La volta buona su Raiuno. In studio, altri osservatori apprezzano lo stile della regina e il suo atteggiamento nei confronti del 'popolo'. "E' alta e ha belle spalle? Per carità, non si può guardare...", dice Mariotto con valutazioni severissime: "E' sempre ciancicata... Guarda che meraviglia...".