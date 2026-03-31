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Carlo Conti sbarca su TikTok, effetti esilaranti e boom di follower in un solo giorno

Il conduttore sbarca sulla piattaforma grazie al figlio Matteo

Carlo Conti - TikTok
Carlo Conti - TikTok
31 marzo 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Conti sbarca su TikTok e lo fa con ironia, trasformandosi in un perfetto tiktoker. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha aperto, su consiglio del figlio Matteo, un profilo sulla piattaforma dedicata ai video.

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Ad annunciarlo è stato lui stesso con un video selfie: "Da oggi sono ufficialmente su TikTok, vero Matteo? Lui ha voluto iscrivermi su TikTok, ora sono un tiktoker pure io, metterò dei video bellissimi e vi farò ridere". Promessa subito mantenuta.

Conti non ha perso tempo e si è sbizzarrito pubblicando selfie e video giocosi sperimentando filtri ed effetti simpatici. Nel primo appare con un sopracciglio alzato e una barba molto folta, accompagnato dal brano 'Ossessione' di Samurai Jay. Poche ore dopo, un altro selfie con un effetto che gli ha deformato la faccia: bocca allungata, naso inesistente e cappellino rosso. E anche questa volta la scelta musicale è ricaduta su un brano sanremese, 'Tu mi piaci tanto' di Sayf.

E poi, non manca una foto della sua amata Firenze. Tra i tiktok condivisi spunta uno scorcio del Ponte Vecchio. Debutto più che positivo: in meno di 24h il profilo ha raggiunto oltre i 25 mila follower e più di 100 mila like. Aveva ragione Matteo: la versione tiktoker di Conti funziona.

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